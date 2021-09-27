Экс-советник президента США рассказал об усталости Вашингтона от Украины

США и Запад в целом уже устали от Украины. В связи с этим американский лидер Джо Байден отказался включать украинский вопрос в перечень ключевых тем для переговоров с Россией. Об этом «Известиям» рассказал бывший советник экс-президента США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм.

Он отметил, что Байден стремится сохранить статус-кво с Россией. Американский лидер понимает, что возможность прогресса в украинском вопросе крайне ограничена.

Поэтому он будет пытаться сохранить всё, как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило, — сказал собеседник издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высмеял постоянные просьбы Украины к США о введении дополнительных антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Москва никогда не попросит Вашингтон об отмене ограничительных мер.