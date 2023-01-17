Экс-советник Пентагона заявил о тяжелом состоянии ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о тяжелом состоянии ВСУ из-за последних успехов российских военных

Фото: МО РФ

Последние успехи российских военных поставили ВСУ в тяжелое положение, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинская армия терпит большие потери из-за слабой подготовки.

Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот, наконец, есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили, — отметил эксперт.

Полковник Дуглас Макгрегор добавил, что сбежавших с поля боя военнослужащих ВСУ ловит киевская тайная полиция, которая казнит их. Общую ситуацию он назвал пугающей для Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя стены полутораметровых траншей досками, отмечает канал.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из Клещеевки, расположенной в южных пригородах Артемовска. В Минобороны России данную информацию не комментировали. Однако по словам бизнесмена Евгения Пригожина, пока это не соответствует действительности.