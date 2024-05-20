Экс-советник Пентагона заявил о риске уничтожения Украины Полковник Макгрегор: отказ от переговоров может привести к уничтожению Украины

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Конфликт на Украине должен окончиться путем переговоров, заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. На своей странице в социальной сети Twitter (X) экс-военнослужащий подчеркнул, что отказ от переговоров может грозить республике полным уничтожением. Отмечается, что Макгрегор неоднократно призывал Киев к мирному урегулированию конфликта.

Нам необходимо урегулирование путем переговоров, пока Украина не была полностью уничтожена, — заявил он.

Туманные перспективы ожидают и НАТО, считает полковник в отставке. Ранее он заявил, что Североатлантический альянс ожидают серьезные испытания, которые он, вероятнее всего, не выдержит. По мнению Макгрегора, НАТО «пойдет ко дну» сразу после окончания конфликта между Россией и Украиной. В то же время он подчеркнул, что военный блок продолжает скрывать свою слабость, «бряцая оружием».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко ранее заявил, что Киев также видит окончание конфликта с Россией в переговорах. При этом он подчеркнул, что речь идет о переговорах на условиях, предложенных в «формуле мира», выдвинутой президентом республики Владимиром Зеленским.