В США заявили о невероятной сдержанности Путина по Украине Макгрегор: Путин проявляет невероятную сдержанность в отношении Киева

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Президент России Владимир Путин

Политика президента России Владимира Путина в отношении Киева является сдержанной, несмотря на действия западных государств, заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive. Он убежден, что российский лидер предпочел бы урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатии, однако этому могут помешать США и их союзники. Офицер предположил, что терпение Путина не вечное.

Я полагаю, что это почти мертвая страна, и единственный, кто спасет Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность, — считает Макгрегор.

Ранее Путин заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов. Президент также заявлял, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее предостерег страны, предлагающие пойти на переговоры с Москвой. По его словам, такие государства ждет «неприятный разговор».