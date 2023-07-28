В США заявили, что ВСУ начали разваливаться под ударами ВС России Полковник ВС США Макгрегор: украинская армия начала разваливаться под ударами ВС РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Армия Украины «разваливается» под натиском российских сил, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинские военные делают все возможное, но несут большие потери. Полковник полагает, что ВСУ достигли критической отметки своих возможностей.

ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идет на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением. <...> Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное. Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены, — сказал американец.

Ранее Макгрегор заявил, что все больше стран Европы меняют свое отношение к конфликту на Украине и желают его скорейшего завершения. По его мнению, причиной стал провал контрнаступления украинских сил. Тем не менее Соединенные Штаты Америки и Великобритания не хотят признавать неудачу ВСУ, добавил Макгрегор.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис укомплектованности, который усугубляется многочисленными случаями сдачи солдат в плен. Макгрегор объяснил такую тенденцию впечатляющей сдержанностью президента России Владимира Путина.