Экс-советник Пентагона призвал США прекратить вторгаться в другие страны Макгрегор заявил, что США должны перестать вторгаться в другие государства

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Руководству США следует прекратить вести воинственную политику, направленную на расширение политического влияния на другие государства, с таким призывом выступил в соцсети Twitter (X) экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он добавил, что властям США также стоит перестать навязывать американские ценности другим народам.

Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас, — написал он.

Ранее директор Центра политики США при Университетском колледже Лондона Томас Гифт заявил, что Соединенные Штаты больше не являются «бесспорной мировой сверхдержавой» и победа на предстоящих выборах демократа Джо Байдена или республиканца Дональда Трампа не изменит этого.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской ранее выразил мнение, что после выборов президента США в ноябре 2024 года в Штатах может начаться гражданская война. Он предположил, что причиной конфликта станет отказ проигравшей стороны признать победу оппонентов.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что вмешательство Запада на Южном Кавказе осуществляется по заказу США, которые хотят выдворить с территории Армении российских пограничников. По его словам, Вашингтон стремится разместить там свои базы для удара по Ирану и развязать войну против Азербайджана.