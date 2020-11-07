Экс-советник Минфина США: Байден не наладит отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/37497e1c-2195-11eb-a072-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден не будет налаживать сотрудничество с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, то, что Демократическая партия будет проводить дружественную политику в отношении РФ, кажется маловероятным.

Помните, демократы, ЦРУ и ФБР использовали дело о «российском вмешательстве», чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией, — отметил он.

Робертс добавил, что службы безопасности четыре года помогали демократам удерживать американского лидера в напряжении.

Россия нужна службам безопасности как враг, — пояснил экс-советник.

Он считает, что представители Демократической партии, скорее всего, не пойдут против органов безопасности, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что при Джо Байдене, объявившем о своей победе на выборах президента, Соединённые Штаты заинтересованы в продлении действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).