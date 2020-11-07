Экс-советник Минфина США: Байден не наладит отношения с Россией

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден не будет налаживать сотрудничество с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, то, что Демократическая партия будет проводить дружественную политику в отношении РФ, кажется маловероятным.
Помните, демократы, ЦРУ и ФБР использовали дело о «российском вмешательстве», чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией, — отметил он.
Робертс добавил, что службы безопасности четыре года помогали демократам удерживать американского лидера в напряжении.
Россия нужна службам безопасности как враг, — пояснил экс-советник.
Он считает, что представители Демократической партии, скорее всего, не пойдут против органов безопасности,
Как писал NEWS.ru, ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что при Джо Байдене, объявившем о своей победе на выборах президента, Соединённые Штаты заинтересованы в продлении действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).