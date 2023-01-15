Экс-советник Госдепа назвал причину конфликта на Украине Экс-советник Госдепа Филлипс: причина конфликта на Украине кроется в коммюнике саммита НАТО 2008 года

Фото: МО Украины

Бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс написал в статье журнала National Interest, что причиной военного конфликта между Украиной и Россией является итоговое коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. В документе утверждалось, что Украина в будущем вступит в Альянс, и это вызвало обеспокоенность у Москвы. Другой причиной конфликта, по словам Филлипса, стала поддержка Вашингтоном акций протеста на Майдане.

Корни сегодняшнего конфликта можно проследить в заключительном коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором было подтверждено, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Эта возможность вызвала тревогу в Москве. Обеспокоенность усилилась, когда поддержанные США протесты на площади Майдан в Киеве привели к свержению пророссийского премьера Виктора Януковича, — пишет Филлипс.

Экс-советник Госдепа также подчеркнул, что в 2014 году Запад ответил на присоединение Крыма к России неэффективными санкциями. В 2022-м, по его словам, в НАТО «не ускорили программу „Партнерство ради мира“». Помощь украинским властям после начала СВО оказалась разочаровывающей, отметил эксперт. ВСУ получали бинты и бронежилеты вместо летального оружия. Затем руководство западных стран решило, что украинской армии будет достаточно советской военной техники вместо современных вооружений, добавил Филлипс.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис написал в статье для журнала 19Fortyfive, что дальнейшие поставки Западом оружия Украине не будут соответствовать требованиям Киева. При этом страна критически от них зависит.