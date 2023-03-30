Экс-советник главы Пентагона нашел скрытый смысл в словах Зеленского Экс-советник главы Пентагона: Зеленский признался, что готов жертвовать жизнями украинцев

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский косвенно признал готовность жертвовать десятками тысяч жизней своих граждан, заявил бывший советник главы Пентагона и экс-разведчик США Дуглас Макгрегор в интервью для Associated Press. По его словам, он пришел к такому выводу, проанализировав заявление Зеленского о том, что проигрыш украинской армии в Артемовске ударит по боевому духу солдат и приведет к полному поражению Украины в конфликте.

Зеленский, кажется, не осознает размах общественной катастрофы, которую он вызвал. В сущности, он готов пожертвовать тысячами украинских жизней ради создания иллюзии возможной победы Украины, — заявил Макгрегор.

Он также отметил, что утверждения Зеленского являются необоснованными, учитывая множество преимуществ, которыми обладает российская армия.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить страной. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и заявил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.

Также Соскин заявил, что украинские военные не добиваются значительных успехов в столкновениях с ВС России и страну в ближайшее время ничего хорошего не ждет. Он посчитал, что к ситуации на Украине применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».