Экс-советник ЦРУ: США могут совершить глупость из-за успеха ВС России Экс-советник ЦРУ Рикард: США могут применить ядерное оружие из-за успехов России в СВО

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Успехи российской армии на Украине могут привести к тому, что власти США совершат глупость и применят тактическое ядерное оружие, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикард в статье, опубликованной Daily Reckoning. По его словам, сейчас на кону то, что осталось от авторитета США, поэтому Вашингтон может решиться на такой шаг от отчаяния.

Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии, — отметил Рикард.

Он пояснил, что США потратили так много денег на Украину и так решительно настроены на полное поражение России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для Вашингтона, который еще не оправился от фиаско в Афганистане.

Рикард добавил, что президент США Джо Байден по-прежнему настроен снабжать Украину оружием столько, сколько потребуется. Однако и российский лидер Владимир Путин не намерен отступать. Поэтому угроза применения ядерного оружия Вашингтоном становится все более реальной, исходя из логики эскалации.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут значительно сократить помощь Украине, если убедятся в ее бесперспективности. Однако, по его словам, демократы, выступающие за продолжение помощи Киеву, имеют «свои рычаги давления».