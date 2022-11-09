Экс-советник ЦРУ предсказал последствия дефицита дизельного топлива в США Экс-советник ЦРУ Рикардс: дефицит дизельного топлива грозит США нехваткой продовольствия

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Дефицит дизельного топлива в США может спровоцировать в регионе рост цен на перевозимые поездами, грузовиками и судами товары , а в худшем случае привести к закрытию транспортных путей и нехватке продовольствия по всей стране, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса. По его словам. растущую нехватку дизельного топлива не могут закрыть даже американские нефтеперерабатывающие заводы, которые не могут увеличить объемы продукции и продолжают поставлять часть продукции в Европу. Эксперт убежден, что ответственность за происходящее лежит на президенте страны Джо Байдене.

Без дизельного топлива мир очень быстро остановится, что будет куда более разрушительно, чем паника из-за пандемии в марте 2020 года. И прямо сейчас в США заканчивается дизельное топливо, — заявил Рикардс.

США обычно имеют 30-дневный запас дизельного топлива, который постоянно пополняется за счет новых поставок с нефтеперерабатывающих заводов, однако сейчас этот запас составляет менее 25 дней, рассказал эксперт. Экс-советник ЦРУ констатировал, что дефицит дизельного топлива быстро приближается к своему апогею. По его мнению, в лучшем случае страны ждет рост цен на дизельное топливо и товары, перевозимые судами и автомобилями, а в худшем — закрытие транспортных путей и дефицит продовольствия.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна под руководством Джо Байдена превратились в «большой жирный провал» и утратили авторитет и доверие в мире. Такое мнение высказал на фоне происходящих выборов в конгресс