Экс-советник ЦРУ предсказал дефолт в США Экс-советник ЦРУ Рикардс: США столкнется с дефолтом из-за невыплаты госдолга

Фото: Shutterstock

США ждут большие проблемы с выплатой государственного долга, предсказал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. Он рассказал, что в ближайшие два месяца повестка американских СМИ изменится, а первые строчки таблоидов вместо украинского конфликта займет вероятный дефолт по госдолгу, передает «ПолитРоссия».

Приготовьтесь к кричащим заголовкам, которые появятся примерно через два месяца, — отмечается в статье.

Рикардс отметил, что принятие бюджета на 2024 год состоится в ближайшее время. По словам эксперта, США больше не смогут выпускать долговые облигации, достигнув потолка, чтобы покрыть старые госдолги. Он предрек дефолт, когда Вашингтон больше не сможет оплачивать свои счета и расплачиваться с владельцами облигаций казначейства.

Считается, что дата X может наступить 5 июня 2023 года, но это лишь предположение, — заключил Рикардс.

Долг США к ВВП находится на рекордно высоком уровне и составляет 125%. На данный момент он составляет $31,5 трлн. Эксперт предполагает, что, если ситуация не изменится, Вашингтон ждет финансовый армагеддон.

Президент США Джо Байден ранее пообещал не допустить дефолта в стране. Американский лидер подчеркнул, что конгрессу необходимо вновь одобрить повышение потолка по госдолгу без каких-либо условий.