Экс-советник Белого дома посоветовала Байдену не пренебрегать Россией

https://static.news.ru/photo/71f3bee8-3f67-11eb-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту США Джо Байдену не относиться к РФ пренебрежительно, как это делала администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы.

По её словам, Обама относился к России пренебрежительно, считая её региональной державой, а его администрация не хотела слишком много думать о ней.

Но мир полностью изменился. Байден не может стать Обамой 2.0. Они должны будут думать иначе, — цитирует Хилл New York Times.

Хилл считает, что Россия для СШ представляет «гибридную угрозу». Однако последние события в мире в связи с пандемией и климатическими изменениями приведут в итоге к необходимости сотрудничества.

В частности, таяние полярных льдов уже привело к конкуренции за морские пути у берегов Аляски, чего раньше не было.

Я думаю, со временем России придётся изменить то, как они действуют, не из-за того влияния, которое оказываем мы, а из-за нагрузки сдвигов в климатических изменениях, — отметила экс-советник.

Фиона Хилл в 2017–2019 годах была советником по делам Европы и России в Совете национальной безопасности США. В настоящее время она работает старшим научным сотрудником Центра по делам США и Европы в Брукингском институте.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признаёт своё поражение, писал NEWS.ru.