Экс-сотрудник ЦРУ подвел неутешительные для ВСУ итоги наступления Джонсон: провальное наступление ВСУ привело Киев к большим потерям

Фото: МО Украины

Контрнаступление украинских войск не только оказалось безрезультатным, но и привело к дальнейшему продвижению Вооруженных сил России, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Он также сообщил, что в результате провальной операции ВСУ понесли серьезные потери. По мнению аналитика, с наступлением зимы у Украины станет еще больше проблем, поскольку военным будет тяжело скрывать свои позиции.

Контрнаступление ВСУ стало катастрофой для Украины, они не добились существенного прогресса где-либо по всей линии фронта, а Россия начала пробиваться вперед и освобождать территории, подконтрольные Киеву, — сказал Джонсон.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон утверждал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора «убираться» из страны. Никсон заметил, что глава Украины неизбежно столкнется с большими неприятностями, поскольку повсеместно растет недовольство его действиями и решениями.

Вместе с тем бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн указал на вызывающее поведение Зеленского, которое оттолкнуло от него многих западных союзников. По мнению экс-сотрудника оборонного министерства, украинский лидер ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало».