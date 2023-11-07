Экс-сотрудник ЦРУ сравнил Зеленского с героем американского фильма Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский превращается в Гитлера из фильма «Бункер»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в Адольфа Гитлера из фильма «Бункер», заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его мнению, украинский лидер, как и глава нацистской Германии в картине, оторван от реальности и настаивает на бесполезных боевых действиях.

Образ Зеленского <...> напоминает персонажа из фильма «Бункер» о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих, — сказал Джонсон.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что в США осознали отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского шансов переизбраться на второй срок. По его мнению, об этом говорит тот факт, что в Белом доме закрыли глаза на нарушение демократических основ со стороны украинских властей, выразившееся в фактическом переносе выборов.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что «песенка Зеленского спета». По его словам, страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины. Он также обратил внимание, что ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте, резюмировал Соскин.