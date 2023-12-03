Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о лицемерии Запада по отношению к Украине Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: на Западе признают, что Украина потерпит поражение

Фото: МО Украины

В странах Запада в частном порядке признают, что Украина проиграет в конфликте с Россией, хотя публично власти поддерживают Киев, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Украина получает не все обещанные ранее вооружения, а некоторые союзники вообще отказываются помогать.

Публично многие из них до сих пор поддерживают Украину, говоря, что, дескать, у украинцев еще есть шанс на победу, но в частном порядке они говорят все ровно наоборот, — сказал Джонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Генсек НАТО добавил, что Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.