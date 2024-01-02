Экс-сотрудник ЦРУ предрек поражение США в прямом конфликте с Россией Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: в случае прямого конфликта Россия нанесет удар по США

Фото: US Army via globallookpress.com

В случае прямого конфликта с Россией США потерпят поражение по причине своего технологического отставания, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, Москва обладает высоким потенциалом и опережает Вашингтон в развитии военных технологий.

Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: «Я могу его победить», не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший десять чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США, — сказал Джонсон.

Он также подчеркнул, что если Штаты «затеют драку», Россия нанесет ответный удар. По словам Джонсона, против него Америка не сможет ничего предпринять.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не могла отдать США «исконно российские» земли и наблюдать, как они «чавкают, съедая все подряд». По его словам, в Вашингтоне понимали, что Москва не сможет остаться в стороне, и поэтому подстроили все специально: и разрыв отношений РФ с Украиной, и с Европой.

В свою очередь, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с «фашистским блоком» НАТО. Он написал, что страна готова к этому, однако столкновение грозит «гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».