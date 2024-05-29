Экс-соперница Трампа написала на снаряде для Израиля фразу «прикончи их» Политик из США Никки Хейли написала на снаряде для Израиля фразу «прикончи их»

Фото: МО США

Экс-участница президентской гонки в США Никки Хейли во время своего визита в Израиль оставила надписи на артиллерийском снаряде с фразами «прикончи их» (finish them) и «Америка любит Израиль». Соответствующие фотографии опубликовал в соцсети X сопровождавший ее во время поездки израильский парламентарий Дэнни Данон.

«Прикончи их». Вот что написала мой друг бывший постпред Никки Хейли, — написал израильский политик.

Ее действия вызвали шквал негативных эмоций в соцсетях и СМИ. Журнал Rolling Stone прокомментировал это событие как убийство мирных жителей. Хейли напомнили, что от обстрелов ЦАХАЛ каждый день гибнут палестинцы из сектора Газа, в числе которых женщины, старики и дети. Ряд пользователей X назвали Хейли террористкой и потребовали арестовать ее за призыв к геноциду.

Ранее Reuters информировало, что палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Как подчеркнули в агентстве, Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона. Представители движения также хотели проведения «настоящего обмена» военнопленными — одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.