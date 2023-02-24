Экс-сенатор США обвинил Вашингтон в госперевороте на Украине Экс-сенатор США Блэк: США устроили госпереворот на Украине

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Ричард Блэк

США с помощью военной силы организовали на Украине госпереворот, как сделали это 20 лет назад в Ираке, заявил в интервью RT экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк. Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского марионеткой и комедийным актером. По его мнению, Запад создал ему образ, а сам Зеленский из себя ничего не представляет.

Мы отправились на другой конец света, чтобы с помощью военной силы устроить переворот в Ираке. И посредством силового вмешательства из другой части света мы устроили переворот на Украине. Мы стояли у истоков обоих этих конфликтов, — сказал Блэк.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова допустила, что в США готовят «дворцовый переворот» на Украине. Во время брифинга дипломат высказала мнение, что визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев 4 декабря был неслучайным. Захарова назвала американского политика «буревестником трагических потрясений» для киевского режима.

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер ранее предположила, что США боятся затягивания спецоперации на Украине, так как конфликт в перспективе способен разорвать Европу на куски. По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу.