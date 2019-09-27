https://static.news.ru/photo/8f8ec7c8-e1f2-11e9-953f-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Gary Hershorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 300 бывших сотрудников различных спецслужб США обратились в Конгресс с открытым письмом, в котором назвали телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским серьезной проблемой национальной безопасности. Они потребовали привлечь американского лидера к ответственности.

По мнению экс-силовиков, Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для усиления иностранного вмешательства в демократические процессы в стране. Это является попыткой поставить персональные интересы президента выше национальных.

Разведчики указали, что признают необходимость формальной процедуры импичмента для установления дополнительных фактов и оценки последствий деятельности Трампа, передаёт CBS News .

Как ранее писал News.ru, проведённый исследовательской компанией HarrisX опрос показал, что 47% американцев считают обоснованной процедуру импичмента в отношении Трампа. Это на 12% больше, чем тремя месяцами ранее.