Экс-разведчика США Риттера не пустили в Россию Направлявшегося на ПМЭФ экс-разведчика США Риттера сняли с самолета в Россию

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

США не выпустили из страны американского экс-разведчика Скотта Риттера, который планировал посетить Россию, сообщил «Известиям» американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет. По его словам, аналитик планировал побывать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также американские правоохранители конфисковали у него паспорт. Собеседник издания пообещал выйти на связь позднее, чтобы рассказать о произошедшем.

Риттер неоднократно выступал с заявлениями о российской и украинской армиях. Ранее он заявил, что ВС России на Харьковском направлении достигают сразу двух целей: создают буферную зону и перетягивают ВСУ с юга.

До этого Риттер отметил, что американские истребители F-16, которые Запад намерен поставить на Украину, ждет такая же судьба, как и любую другую западную технику. По его словам, это распиаренные машины, которые на деле не отличаются выдающимися характеристиками.

Кроме того, по его мнению, Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии. Таким образом он отреагировал на продолжающиеся беспорядки в Тбилиси и других грузинских городах из-за законопроекта об иноагентах. Риттер подчеркнул, что грузинская полиция на акциях действует осторожно, но ее все равно забрасывают камнями. Это грозит эскалацией противостояния, такой же сценарий США мечтают воплотить в жизнь в Москве, уверен экс-разведчик.