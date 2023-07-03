Экс-разведчик США указал на разницу в действиях России и Украины в СВО Экс-разведчик США Риттер: Россия действует объективно, а Украина спешит и проигрывает

Фото: МО РФ

Американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что действия России в ходе спецоперации объективны, тогда как Украина допускает ошибки. Как следствие, Россия контролирует поле боя, отметил он в Twitter.

Россия начала СВО, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров. Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает, — подчеркнул Риттер.

Прежде он неоднократно указывал на ошибки Украины и ее западных партнеров. Так, Риттер отмечал, что ложь НАТО о скорой победе ВСУ в контрнаступлении только обрекла украинцев на уничтожение и провал.

Также офицер разведки морской пехоты США в отставке говорил, что ВСУ в ходе последних своих операций теряют самых опытных военнослужащих. Он полагал, что Украине приходится отправлять в бой менее опытных солдат, которые быстрее гибнут, а это ведет к росту потерь ВСУ.

Ранее обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн заявил, что Европе и Украине следует готовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России. По его словам, на Западе с начала СВО настаивали на том, что победа над Россией «предсказана звездами», но реальная ситуация свидетельствует об обратном.