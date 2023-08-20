В США назвали мусором поставляемую Украине военную технику Экс-разведчик США Риттер назвал мусором передаваемую ВСУ технику

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором», заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран американской разведки Скотт Риттер. По его мнению, такая помощь только вредит украинским военным.

Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали, — сказал Риттер.

Он пояснил, что Пентагон отправляет на Украину старые танки и не предоставляет средств для их модернизации. По словам Риттера, для украинских военных была бы предпочтительнее модернизированная советская техника, поскольку они умеют ею пользоваться. Западное вооружение для ВСУ в новинку и применяется неправильно.

Ранее сообщалось, что США собираются отправить Киеву танки Abrams в несколько разукомплектованном виде. В частности, планируется снять с них часть изощренной электроники системы управления, не будет особой брони с использованием обедненного урана и снарядов с тем же утяжелителем.

По словам американского военного эксперта Мэтью Хо, Вашингтон не передает Киеву новейшее военное оружие и технику, поскольку опасается захвата этих моделей российскими войсками. Он отметил, что броня Abrams представляет собой секретную разработку и попадание ее к ВС РФ недопустимо.