Ветеран разведки США одним словом описал перспективы переизбрания Байдена Риттер: Байден слишком стар и немощен для второго срока президентства

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/global Look Press

Джо Байден

Американский лидер Джо Байден непригоден для исполнения обязанностей президента, заявил в беседе с RT экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, причиной тому являются преклонный возраст и немощность действующего главы государства. Офицер также сравнил Байдена с президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что последний всегда хорошо осведомлен о происходящем в стране и во властных структурах.

Глядя на президента, видишь человека, который в силу возраста непригоден. Он не должен занимать этот пост из-за немощности, — сказал Риттер.

Экс-разведчик привел в пример ситуацию с главой Пентагона Ллойдом Остином, отметив, что Байдену в течение трех дней не было известно о местонахождении министра. По мнению Риттера, Путин в такой ситуации оказаться не может.

Он (Байден — NEWS.ru) на протяжении трех дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу, — заявил экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что Остин был госпитализирован 1 января с осложнениями после плановой медицинской процедуры. По данным СМИ, в Белом доме об этом стало известно только 5 января. У главы Пентагона был диагностирован рак простаты и ему была проведена операция, после чего потребовалась повторная госпитализация из-за возникших осложнений.