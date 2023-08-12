Экс-разведчик США назвал Зеленского лучшим оружием России Риттер: некомпетентность Зеленского стала лучшим оружием РФ

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Владимир Зеленский

Неспособность украинского президента Владимира Зеленского должным образом управлять страной в ходе вооруженного конфликта выгодна для России, заявил в эфире YouTube-канала George Galloway экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Он также не исключил, что сложившаяся в киевском руководстве ситуация может привести к мятежу среди военных.

Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад для масштабной победы России, — сказал Риттер.

Он пояснил, что причиной мятежа может стать отсутствие успехов на театре военных действий. Риттер указал, что с ростом потерь Вооруженных сил Украины подобный сценарий развития событий приобретает все большую вероятность. По словам экс-разведчика, он переживает за будущее Зеленского, поскольку считает, что «самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту».

Ранее Риттер заявлял, что Североатлантический альянс обманул украинские власти, обнадежив их быстрой победой над Россией в ходе контрнаступления. Он пояснил, что страны НАТО убедили украинские власти в успехе, продемонстрировав компьютерную симуляцию наступления ВСУ и победы над российской армией. На деле украинская армия только теряет солдат и поставленную Западом военную технику, отметил Риттер. Он добавил, что наступление закончится поражением как Украины, так и ее спонсоров из числа членов Альянса.