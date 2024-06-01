Экс-разведчик США назвал единственное, что Вашингтон доверяет Киеву Риттер: США контролируют каждый шаг Украины при пусках ракет ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США контролируют каждый нюанс в применении Украиной американских баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS в зоне проведения военной операции, заявил в эфире RT экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, единственное, что Вашингтон доверил Киеву, — это нажатие на кнопку «пуск».

Риттер объяснил, что Украина не имеет собственной сети спутников, а также не располагает приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных. По его мнению, Киев может получать такого рода сведения от Вашингтона.

Так что единственная роль, которую играет Украина во всей этой последовательной схеме, — это нажать на кнопку пуска ракеты, — сказал он.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на погибель под Харьков лучшие войска. Одновременно аналитик указал, что ВС России на данном направлении достигают сразу двух целей: создают буферную зону и перетягивают украинскую армию с юга.

До этого Риттер отметил, что американские истребители F-16, которые Запад намерен поставить на Украину, ждет такая же печальная судьба, как и любую другую западную технику. По его словам, это просто распиаренные машины, которые будут гореть так же, как и любые другие.