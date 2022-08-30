Экс-разведчик раскрыл, что ЦРУ не предоставляет Байдену данные по Украине Экс-разведчик Риттер: ЦРУ не предоставляет Байдену данные о ситуации по Украине

Фото: CIA/Global Look Press

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации на Украине. Такое признание экс-разведчик сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, руководство ведомства таким образом заботится о развитии своей карьеры.

Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит, его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает, — сказал Риттер.

Он объяснил, что руководство ведомства оказывает давление на сотрудников, отвечающих за сбор информации и составление отчетов, отражающих реальное положение дел. По словам Риттера, Байдену неприятно читать о том, что его политика «ужасна и в корне неправильна».

Ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей, — заявил офицер.

Он также добавил, что ЦРУ является коррумпированной структурой, в том числе в интеллектуальном плане.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские спецслужбы хорошо знают состояние украинской армии, которая обескровлена. При этом в СМИ вбрасывается противоположное мнение, являющееся иллюзией, отметил он.