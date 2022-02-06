Экс-разведчик описал разгромный сценарий войны России и США

Участие в войне против России ради Украины станет самоубийством для армии США. Об этом заявил экс-офицер разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер в своём материале для RT. Он отметил, что в настоящее время американские военные слабо организованы и плохо обучены. Участие в реальном вооружённом конфликте окончится фиаско.

В своём материале Риттер напомнил, что в случае вступления Украины в НАТО Альянс будет обязан выступить на стороне Киева в случае вооружённого конфликта с РФ. Блок окажется вынужден взять постсоветскую республику под «зонтик»: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.

Как только этот «зонтик» будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма, написал экс-разведчик.

В этом случае Россия ответит и это приведёт к военному конфликту. По словам Риттера, «эта война не будет похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американский вооружённые силы». Он пояснил, что в настоящее время армия США не организована, военные плохо обучены, а военная доктрина страны не предполагает участие в крупномасштабном конфликте

Короче говоря, это будет разгром, — заявил офицер.

Он рассказал об исследованиях 2017 года, главным выводом которых стало то, что 20-летняя кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что американские военные стали не в состоянии победить равного противника. Помимо плохой организации и недостаточного оснащения армия США слишком зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами РЭБ привело бы к её уничтожению.

Кроме того, вялотекущие кампании на Ближнем Востоке приучили американских солдат к «тепличным условиям», когда на помощь раненым всегда вылетает вертолёт, а рядом с местом боевых действий развёрнут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта ничего подобного не будет.

Разгром ожидает американские ВВС, привыкшие к легкодостижимому господству в Ираке и Афганистане. В результате этого поражения сухопутные войска США останутся без поддержки с воздуха.

Не получится у США взять верх просто превосходящим количеством личного состава: российская артиллерия не даст противнику приблизиться к своим позициям. И даже если американцы смогут одолеть российскую пехоту, им будет нечего противопоставить российским танкам.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила масштабную подготовку к возможному вторжению на Украину. К границе с соседней страной переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих. В США считают, что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек.