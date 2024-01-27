Экс-разведчик оценил влияние США на конфликт России и Украины Риттер: Россия завершила бы конфликт на Украине уже сегодня, если бы не США

Фото: МО Украины

Россия могла бы быстро завершить конфликт на Украине через переговоры, как об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Соединенные Штаты препятствуют этому.

Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, а также игнорирует то, что говорит Лавров. Россия готова положить этому конец. Это могло закончиться уже сегодня, если бы они сели за стол переговоров, — заявил Риттер.

По мнению Риттера, Вашингтон должен учитывать позицию Москвы относительно членства Украины в НАТО. Он считает, что Кремль всегда был готов к разумному обсуждению ситуации с учетом интересов национальной безопасности России. Бывший разведчик подчеркнул, что попытки использовать Украину для подрыва России и расширения НАТО не имеют аналогии с американской ситуацией, и выразил надежду, что американцы поймут позицию России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине и к обсуждению различных аспектов, включая работу посольств и судьбу задержанных. Однако Лавров подчеркнул, что нынешняя администрация США готова обсуждать любые другие вопросы, только не конфликт на Украине.

Ранее Риттер заявил, что удары российской беспилотной авиации, в частности дронов «Ланцет», «сковали» украинскую армию. По его словам, Вооруженные силы России имеют столько БПЛА, что их хватит на каждого военного ВСУ. Россия может нанести стратегические удары по ВСУ «роями дронов», а Запад при этом понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники, резюмировал аналитик.