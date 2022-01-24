Бывший офицер разведки по делам РФ и Евразии при американских президентах Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме, а также член Совета безопасности при президенте Дональде Трампе Фиона Хилл сообщила, что целью президента России Владимира Путина является изгнание США из Европы. По мнению эксперта, которое она высказала в колонке для газеты New York Times, российский лидер не только хочет закрыть дверь НАТО для Украины и захватить больше территории, но и намерен изгнать Штаты из Европы.

В статье экс-офицер напомнила о том, как ещё в 2008 году предупреждала руководство о том, что попытка предоставить членство в НАТО Украине и Грузии может привести к большому конфликту с Россией. Тогда это предложение на саммите вызвало, по её словам, ярость президента РФ.

На этот раз цель господина Путина больше, чем закрыть «открытую дверь» НАТО для Украины и захватить больше территории — он хочет изгнать Соединённые Штаты из Европы. Как он мог бы сказать: «Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе», — заявила Хилл.

Ранее доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Франции Эрик Денесе рассказал о том, что политика США в отношении России является самоубийственной. При этом Штаты не только сами идут по пути гибели, но и тянут за собой другие страны Запада.