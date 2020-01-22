https://static.news.ru/photo/9839e4d0-3db3-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Hinton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работавший в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США психолог Джеймс Митчелл оправдал применение пыток в отношении обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года.

Я бы и сегодня вновь сделал это, — заявил мужчина на досудебных слушаниях в военном суде на базе Военно-морских сил США в заливе Гуантанамо.

Митчелл, как отмечает Business Insider, является одним из авторов так называемых усовершенствованных методов допроса — программы пыток заключённых. Мужчина и его коллега, психолог Джон Джессен, получили $81 млн за создание и реализацию подобных техник.

На слушаниях присутствовал один из организаторов терактов, Халид Шейх Мохаммед, которого Митчелл и Джессен в 2003 году пытали водой 183 раза. Ранее Мохаммед заявил о готовности свидетельствовать против Эр-Рияда, если власти США не станут требовать для него смертной казни.

Как писал NEWS.ru, за сотрудников ЦРУ после просмотра фильма «Отчёт о пытках» вступился государственный секретарь США Майкл Помпео. Он назвал плохими парнями террористов, а не бойцов американской разведки. Картина рассказывает о расследовании фактов жестоких методов допроса, в том числе применения пыток, которые Центральное разведывательное управление применяло к подозреваемым в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года.