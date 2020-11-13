Обама поделился впечатлениями о Путине и Трампе в своих мемуарах

https://static.news.ru/photo/9460aea6-2693-11eb-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Барак Обама Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Барак Обама написал мемуары, в которых перечислил лидеров государств и политических деятелей и рассказал, какое впечатление они произвели на него.

Упоминая президента России Владимира Путина, Обама написал, что тот произвёл на него впечатление «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые в былые времена управляли Чикаго». При этом бывший американский лидер подчеркнул, что физические данные его российского коллеги «не были выдающимися».

Действующий президент США Дональд Трамп, по замечанию Обамы, пришёл к власти на волне недовольства и тревоги многих американцев из-за «темнокожего человека» на посту лидера страны.

Он обещал избавление от тревожности миллионам американцев, напуганных присутствием темнокожего человека в Белом доме, — приводит Daily Mail выдержку из мемуаров Обамы.

Он также рассказал и о бывшем президенте Франции Николя Саркози. По словам Обамы, он «выпячивал грудь, словно задиристый петух».

Мемуары бывшего американского президента, названные «Земля обетованная», включат в себя времена первого политического срока Обамы и его политическую карьеру. Выход книги ожидается 17 ноября.

В настоящее время в США продолжают подводить итоги выборов, которые состоялись 3 ноября.По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его конкурент Дональд Трамп, выступая перед представителями СМИ, отказался отвечать на вопросы о том, готов ли он сложить полномочия и передать власть Байдену. При этом, как сообщал NEWS.ru, в Белом доме заявили, что президент соблюдает конституцию страны и уступит свой пост оппоненту в случае, если официально подтвердится информация о победе демократа.