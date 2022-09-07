Экс-президент США обвинил ФБР в краже секретных документов Трамп заявил о краже конфиденциальных медицинских документов со стороны агентов ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил агентов ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов. В соцсети Truth Social, которая принадлежит экс-главе Соединенных Штатов, Трамп написал, что сотрудники спецслужб вломились в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде и изъяли его «высококонфиденциальные» медсправки. Теперь, по словам Трампа, агенты ФБР смогут убедиться, что он совершенно здоров.

ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр, — написал Трамп.

Экс-президент США также утверждает, что агенты ФБР изъяли его налоговые справки и информацию об отношениях с правозащитниками. Трамп назвал подобные обыски с конфискациями «днями Советского Союза».

В начале августа на вилле Трампа в Палм-Бич во Флориде ФБР провело обыск, в котором участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома.