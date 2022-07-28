Экс-президент США назвал прогрессом ухудшение экономики США Обама назвал прогрессом снижение ВВП США во втором квартале этого года

Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама отреагировал на информацию о снижении ВВП страны, которое наблюдается во втором квартале этого года. В Twitter он назвал «прогрессом» сокращение темпов развития экономики Соединенных Штатов на 0,9% после спада в 1,6%, зафиксированного в предыдущем квартале. Таким образом экс-глава Белого дома оценил работу офиса нынешнего президента США Джо Байдена.

Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит, — заявил Обама.

Экс-президент США также заверил, что Конгресс Соединенных Штатов подготавливает почву к принятию двухпартийного законопроекта, направленного на снижение стоимости автомобилей и потребительских товаров. По мнению Обамы, данная инициатива сделает американцев менее зависимыми от иностранных полупроводников и укрепит позиции экономики США.

Сегодня днем Минторг США опубликовал статистику, согласно которой ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Данный показатель не сошелся с прогнозами экспертов, которые ожидали, что за второй квартал американская экономика продемонстрирует рост на 0,3%.

Ранее стало известно, что годовой показатель инфляции в США стал рекордным с 1981 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли в июне на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее, тем самым за месяц они прибавили 1,3%, указано в докладе Минтруда страны. Аналитики при этом прогнозировали ускорение годового показателя до 8,8%, а месячного — до 1,1%.