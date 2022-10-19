Экс-посол США в СССР призвал Киев смириться с утратой территорий Экс-посол США в СССР Мэтлок: Киев должен забыть об утраченных территориях ради переговоров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Джек Мэтлок

Украине необходимо отказаться от претензий на вошедшие в состав России территории и начать переговорный процесс, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. Дипломат убежден, что попытки Киева вернуть утраченные территории силовым методом приведут к еще большей эскалации конфликта, что закончится для Украины печальными последствиями.

Украина, даже при поддержке НАТО, не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года, — считает Мэтлок.

По его мнению, поставленные Киевом цели по возврату территорий являются невыполнимыми. Единственный способ остановить вооруженный конфликт, как считает дипломат, — это подписание соглашения о прекращении огня. Мэтлок подчеркнул, что США должны использовать всевозможные рычаги давления, чтобы уговорить Киев сесть за стол переговоров.

Он также считает, что конфликт можно было и вовсе избежать, если бы власти Украины придерживались Минских соглашений, признали Донбасс автономным образованием в составе Украины, отказались от вступления в НАТО и не слушали советников военно-политического блока.

Ранее публицист Иван Новоселов предположил, что Киев пойдет на переговоры с Россией только в случае потери западных спонсоров. По его словам, Запад может потерять интерес к поддержке Украины, если ВСУ не покажут заметных успехов на фронте.