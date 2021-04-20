Экс-посол США в Москве Макфол по-русски признался в любви к РФ

https://static.news.ru/photo/ab4d2826-a1c5-11eb-9369-96000091f725_660.jpg Майкл Макфол Фото: Michael McFaul/twitter.com

Бывший посол США в Москве в 2012–2014 годах Майкл Макфол написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter несколько постов на русском языке. В одном из них он заявил, что любит Россию. Дипломат также отметил, что не поддерживает лидера РФ Владимира Путина.

Я не поддерживаю [Владимира] Путина. <...> Я люблю Россию. <...> [Оппозиционер Алексей] Навальный русский, — опубликовал три предложения на русском языке Макфол.

Ñ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ. — Michael McFaul (@McFaul) April 20, 2021

В феврале он признался, что до сих пор скучает по русскому творогу. На замечание о том, что молочный продукт можно заменить домашним сыром или купить полюбившийся товар в «русских» магазинах, он ответил, что перепробовал уже всё, однако «это не то же самое». Многие пользователи социальной сети предложили бывшему послу сделать творог самостоятельно и делились рецептами «настоящего творога».

В марте Макфол предложил России ужаться до размеров, актуальных для 18-го столетия. Соответствующие высказывания дипломат допустил на своей официальной странице в социальной сети. Спор начался со слов бывшего посла в Крыму. Он назвал полуостров частью Украины. На что один из пользователей Сети из РФ в комментариях заметил, что Крым стал русским в 1783 году. И с тех пор там живут русские люди. Кроме того, комментатор уточнил, по каким же учебникам истории учился Макфол.