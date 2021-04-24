Экс-посол США: новые санкции болезненны для России

https://static.news.ru/photo/05a00764-a502-11eb-8938-96000091f725_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор назвал болезненными новые ограничительные меры Вашингтона, введённые в отношении России. По его словам, они означают переход к новому этапу рестрикций и могут серьёзно усложнить жизнь Москве, сообщает издание «НВ».

Новые санкции, на мой взгляд, достаточно болезненны. <...> Нынешние санкции создают давление на российское Министерство финансов и лично министра, и думаю, оно эффективно, — цитирует издание дипломата.

Тейлор отметил, что пока новые ограничения затрагивают только первичный рынок. Они способны серьёзно повлиять на желание некоторых стран одалживать средства у России. В дальнейшем рестрикции могут распространиться и на вторичные рынки. Белый дом оставляет за собой возможность такого шага.

Экс-посол добавил, что России значительно осложняют жизнь те санкции, что были введены ещё в 2014 году. Эти ограничения создают препятствия для инвестиций в важные отрасли производства, а также в оборонный и энергетический комплексы.

Ранее в Белом доме заявили, что эффект от введённых в середине апреля санкций достаточно близок к расчётам американских властей. Там отметили, что ограничения являются элементом стратегии США, которая направлена на создание «стабильных и предсказуемых отношений» между Вашингтоном и Москвой.