Экс-помощник Трампа назвал виновного в провале наступления ВСУ Экс-помощник Трампа Болтон обвинил Байдена в провале наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Провал контрнаступления украинской армии является результатом нерешительной политики президента США Джо Байдена, написал экс-помощник бывшего главы государства Дональда Трампа Джон Болтон в статье, опубликованной The Wall Street Journal. Он объяснил медленное продвижение ВСУ и отсутствие значимых успехов недостаточной оперативностью в оказании военной помощи Киеву.

В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена, — написал Болтон.

Он добавил, что споры о поставках ВСУ вооружений, страх эскалации и действия российской стороны стали причинами «парализующей осторожности» ряда партнеров Украины. При этом НАТО демонстрирует «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины», отметил он.

Ранее украинские СМИ обвинили в провале наступления советников НАТО. По мнению журналистов, западные военные теоретики плохо ориентируются в текущей обстановке на фронте, поэтому их советы оказались бесполезными. Они также предположили, что США отказываются передавать ВСУ истребители F-16 из опасений, что ВС РФ будут легко сбивать этим самолеты и это покажет неэффективность западных доктрин.