Экс-полковник ВС США раскрыл отношение обычных американцев к России Экс-полковник Уилкерсон: американцы требуют закончить конфликт с Россией

Фото: МО РФ

Даже самые далекие от реальности американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине, заявил бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью журналу American Conservative. По его словам, обычные жители изменили свое отношение к России и требуют заключить с ней мир.

Даже для самых малоинформированных граждан война (конфликт на Украине. — NEWS.ru.) не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок <...> Американский народ все больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы, — заявил офицер.

По словам эксперта, сейчас наибольший интерес к конфликту питают вашингтонские элиты. По одной причине, пояснил аналитик, — длительное противостояние приносит прибыль американским оборонным компаниям.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия могла бы быстро завершить конфликт на Украине через переговоры, как об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам аналитика, этому препятствуют Соединенные Штаты. Вашингтон должен был учитывать позицию Москвы относительно членства Украины в НАТО, поскольку Кремль всегда был готов к разумному обсуждению ситуации с учетом интересов национальной безопасности России, подчеркнул Риттер.

До этого Лавров сказал, что действующая администрация США не заинтересована в выстраивании диалога с Россией. По его словам, Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с функционированием посольств или обменом заключенными. В обсуждении политических вопросов же Белый дом не заинтересован, уверен министр.