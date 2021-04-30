Экс-пограничник США назвал «катастрофичной» иммиграционную политику Байдена

https://static.news.ru/photo/ef4533d8-b00a-11e9-bbe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press

К «катастрофе» на южной границе США привела иммиграционная политика президента Джо Байдена в первые 100 дней его пребывания в должности. Американский лидер не имеет чёткого плана по сдерживанию мигрантов. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля (СВР) Виктор Манхаррес.

Я бы охарактеризовал действия президента по вопросам иммиграции как катастрофу. У администрации Байдена нет обнародованного плана, они просто разрушили существующую политику предыдущей администрации, — заявил Манхаррес, который ранее занимал должность начальника сектора Службы в Эль-Пасо (Техса) и Тусоне (Аризона).

Ранее Байден призвал американский конгресс принять реформу иммиграционной системы. По мнению действующего президента, решение проблемы незаконной миграции станет возможно только после решения проблем в странах Центральной и Южной Америки, откуда мигранты массово бегут в США.

Виктор Манхаррес также добавил, что политика Байдена также ставит под удар самих мигрантов, желающих попасть в Штаты и получить убежище. Экс-сотрудник погранслужбы убеждён, что если политика президента останется неизменной, кризис на южной границе страны только усугубится.

С начала работы на президентском посту Байден сворачивает инициативы своего предшественника Дональда Трампа в сфере иммиграции. В этой связи на южную границу США отправились тысячи мигрантов в ожидании послаблений. В результате власти страны признали ситуацию кризисной.

Ранее Манхаррес уже критиковал миграционную политику Байдена. В частности, он признал неверным отказ от строительства стены на границе с Мексикой.