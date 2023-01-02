«Поставки останутся спорадическими»: экс-военный США о военной помощи Киеву Экс-подполковник ВС США Дэвис: поставки оружия Западом не будут соответствовать требованиям Киева

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина

Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис написал в статье для журнала 19Fortyfive, что поставки Западом оружия Украине не будут соответствовать требованиям Киева. При этом страна критически от них зависит. В то же время, подчеркнул военный эксперт, Россия наращивает внутреннее производство вооружений.

Запад может продолжать обеспечивать многие потребности Украины, но поставки останутся спорадическими, непредсказуемыми и почти наверняка не будут соответствовать заявленным требованиям украинских лидеров, — пишет Дэвис.

Военный эксперт отмечает, что ответные удары Украины не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь россиян и на инфраструктуру российской армии. При этом последствия глобальных санкций Запада, введенных против России, оказались минимальными.

Дэвис сомневается в том, что одна из сторон конфликта согласится на требования другой в обозримом будущем. Поэтому он полагает, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не зайдет в тупик со своими военными амбициями.

Ранее экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года. До этого времени конфликтующие стороны будут проводить наступательные операции.

Журналист Марк Галеотти предположил в статье для The Times, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется имитировать успехи в конфликте с Россией», чтобы не лишиться поддержки западных стран. По его мнению, украинский лидер осознает риск «усталости от Украины» на Западе в 2023 году, поэтому повысит ставки и будет вынужден представлять противостояние с Россией как борьбу за цивилизацию в целом.