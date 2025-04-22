Экс-нардеп Царев раскрыл, почему Россия и США не договорились по Украине Экс-депутат Верховной рады Царев: Трамп хочет получить контроль над 80% Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп хочет не просто завершить конфликт на Украине, а фактически поставить под контроль 80% ее территории, рассказал в интервью NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев. По его словам, Россия не согласна на такие условия, поэтому пока не получается договориться о мире.

Я надеялся, что Трамп попробует прекратить войну на Украине. Если нет, то просто плюнет и махнет рукой на Украину. Уже этого достаточно для России, чтобы победить. Но оказалось, что Трампу этого мало. Трамп хочет не просто, чтобы прекратилась война, он еще хочет получить природные ресурсы и контроль над оставшейся частью Украины. Это не устраивает Россию, потому что 80% будут контролировать Соединенные Штаты, а 20% — РФ. И именно по этой причине пока еще не договорились, — заявил Царев.

Бывший парламентарий отметил, что Трамп в свой первый президентский срок предпринимал противоречивые шаги в отношении России. Он комплиментарно отзывался о Москве, но ввел целый пакет санкций по отношению к РФ. Он поздравлял президента России Владимира Путина с победой на выборах, но при Трампе был нанесен удар по сирийской базе, на которой могли находиться российские военнослужащие.

Ранее Царев заявил, что Украина в нейтральном статусе не нужна западным государствам, так что она попадет в зону влияния России. По его словам, очень многое связывает эти страны. Он добавил, что Москва и Киев могут сформировать Союзное государство.