Стало известно о проектах Пентагона на островах Тихого океана Пентагон: США реализуют крупные проекты на островах Тихого океана

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны США занимается реализацией крупных инфраструктурных проектов в Тихоокеанском регионе, заявил помощник главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер на слушаниях в Сенате США. По его словам, речь идет о нескольких островах, таких как Гуам, Маршалловы Острова и Палау, передает ТАСС.

Что касается инфраструктуры, то могу сказать, что у нас есть ряд крупных инициатив, реализуемых на островах Тихого океана, — сообщил Рэтнер.

Он напомнил, что кроме прочего, Вашингтон заключил соглашения о сотрудничестве с Папуа — Новой Гвинеей. На территории государства теперь также рассматривается возможность реализации проектов. О чем именно идет речь, представитель Пентагона не уточнил. При этом Рэтнер подчеркнул, что Министерство обороны США считает огромным приоритетом создание американской инфраструктуры в Тихом океане.

Ранее кандидат в президенты страны от Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что США нужно больше военно-морской мощи в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, это необходимо для сдерживания Китая, который является главным противником для страны.