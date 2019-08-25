https://static.news.ru/photo/cf453662-c745-11e9-a74c-fa163e074e61_660.jpg Джо Уолш Фото: скриншот youtube.com/Joe Walsh 2020

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс, член Республиканской партии Джо Уолш заявил, что будет бороться за право выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2020 года.

Об этом заявил он сам телеканалу ABC . Конкуренцию ему составит действующий президент США Дональд Трамп, сторонником которого Уолш когда-то являлся. Сейчас же он активно критикует американского лидера.

Дональд Трамп не представляет нас - он представляет наши худшие проявления. Он не выполняет свои обещания, он думает, что стоит выше закона, его твиты ведут нас к рецессии, — гласит сообщение республиканца на его сайте.

До заявления Уолша, единственным соперником действующего президента в Республиканской партии был экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, заявивший о намерении бороться за право выдвижения в апреле 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил о намерении продлить договор СНВ-3 (стратегических наступательных вооружений) с Россией. Для этого ему необходимо победить на президентских выборах, отметил он.