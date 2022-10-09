Экс-госсекретарь США раскритиковал Байдена за слова о риске ядерной войны Экс-госсекретарь США Помпео назвал безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны

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Майк Помпео

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео назвал рассуждения президента США Джо Байдена о риске начала ядерной войны безрассудными. В интервью американскому телеканалу Fox News он заявил, что высказывания Байдена представляют «ужасный риск для граждан США».

Эти высказывания [президента Байдена] безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьезнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия, — сказал Помпео.

Ранее Байден заявил, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Возможность становится более вероятной, если ситуация будет развиваться так, как она развивается в настоящий момент, отметил глава США. По словам Байдена, он «достаточно хорошо» знает российского президента и убежден в том, что лидер РФ «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению.