Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в 84 года

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в возрасте 84 лет, об этом сообщила её семья. Политик занимала свой пост с января 1997 года по январь 2001 года при президенте Билле Клинтоне, пишет РИА Новости.

С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту, — цитирует агентство сообщение семьи экс-госсекретаря.

Причиной смерти стал рак.

На посту госсекретаря Олбрайт была сторонницей жёсткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, а также за всемирную защиту интересов страны, не останавливаясь перед применением военной силы.

Своё отношение к России Олбрайт выразила одной цитатой: «Ни о какой мировой справедливости не может быть речи, пока такой территорией как Сибирь, владеет одна страна».

В 2018 году 81-летняя Олбрайт присоединилась к предвыборной кампании Демократической партии по выборам в Конгресс. В своём обращении она обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа и главу РФ Владимира Путина.