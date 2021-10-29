Экс-главнокомандующий НАТО высоко оценил тактические способности Путина

Бывший главнокомандующий НАТО в Европе адмирал США Джеймс Ставридис заявил, что российский президент Владимир Путин является умным тактиком «с большим аппетитом к риску». По его словам, несмотря на проблемы в стране, Россия по-прежнему обладает нескончаемым ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всего мира, пишет Bloomberg.

Несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всего мира, а Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску, — сказал экс-адмирал.

Как отметил Ставридис, Путин предстаёт умным тактиком на фоне попыток НАТО сфокусироваться на Китае, поэтому рассматривать китайскую угрозу невозможно без учёта роли России. Адмирал в отставке напомнил, что Москва и Пекин проводят совместные учения военно-морских сил в Балтийском море, Атлантическом океане и в северной части Тихого океана. Он также посоветовал НАТО усилить бдительность в Арктике, которая, по его мнению, станет спорным регионом.

Ранее Ставридис заявил, что к гибели западного мира приведёт военный конфликт между Америкой и Китаем, который разразится в 2034 году. По мнению адмирала, войне между двумя державами будет предшествовать серия инцидентов в Южно-Китайском море. Он отметил, что союзниками КНР будут Россия и Иран. При этом США, несмотря на многомиллиардные инвестиции в военной сфере и хорошее вооружение, победить эту коалицию не удастся.