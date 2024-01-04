Экс-главком НАТО Ставридис призвал США повысить ставки и ударить по Ирану

Фото: Panayiotis Tzamaros / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Джеймс Ставридис

Соединенные Штаты должны поднять ставки и нанести удар по военным объектам в Иране, заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью Bloomberg. По его словам, таким образом Вашингтон должен отреагировать на продолжающиеся атаки хуситов, которых поддерживает Тегеран.

Ставридис призвал Вашингтон рассмотреть несколько вариантов эскалации с увеличением ставок, однако удары должны быть нанесены в любом случае. При этом он не стал отрицать, что подобный сценарий может выглядеть «весьма спорным» и несет серьезные риски. Поэтому он подчеркнул важность предварительной подготовки на основе разведывательных данных о связях Ирана с хуситами.

Экс-главнокомандующий НАТО также высказал мнение о необходимости официального предупреждения Тегерана о возможных ударах. Он отметил, что такая кампания должна представлять собой последовательность постепенно нарастающих атак с периодами пауз, позволяющих Ирану реагировать на ситуацию с хуситами. Он добавил, что первыми целями могут стать объекты управления морскими платформами в Персидском заливе и Аравийском море, а затем — корабли, используемые для доставки оружия хуситам.

Ранее в Красном море столкнулись корабль США и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В ночь на 2 января между американским кораблем и катерами хуситов шли ожесточенные столкновения в акватории Красного моря. Они позднее привели к тому, что йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю. Снаряды цели не достигли.