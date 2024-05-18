Экс-главком НАТО назвал главную угрозу для США Ставридис: раскол внутри американского общества стал главной угрозой для США

Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Ставридис

Самую большую угрозу для США на данный момент представляет раскол внутри американского общества, а не Россия или Китай, заявил экс-главком объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Bloomberg. По его словам, особенно выделяются разногласия по поводу политики национальной безопасности.

Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности <...> превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне, — подчеркнул Ставридис.

Чтобы избежать дальнейших последствий, Белому дому нужно поощрять не только военных, но и врачей, пожарных, полицейских, а также молодежь и волонтеров, добавил он. В частности, следует скорректировать систему образования и работать над интернет-грамотностью американцев, уточнил экс-главком.

Ранее американский режиссер трилогии «Крестный отец» Фрэнсис Форд Кополла предупредил, что основатели США пытались подражать законам Римской республики и теперь по примеру этого же государства страна движется к саморазрушению. Политика властей привела к тому, что народ может потерять свою страну, резюмировал он.