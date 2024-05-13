Экс-глава Пентагона рассказал, что думает о смене главы МО России Экс-глава Пентагона Эспер назвал важным и интересным шагом смену главы МО России

Предложение президента России Владимира Путина о замене главы Минобороны Сергея Шойгу на и.о. вице-премьера Андрея Белоусова является важным и интересными шагом, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, РФ продолжает движение к военной экономике, передает CNN.

Главный аргумент, который сейчас звучит из Москвы, заключается в том, что Россия движется к военной экономике. Они [Россия] находятся на военном положении, — заявил он.

Ранее директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что идея о смене министра обороны может быть связано с подходами Белоусова к вопросу использования инноваций. Так, в последнее время Белоусов занимал одну из ключевых ролей в организации внедрения беспилотной техники. По мнению эксперта, данный проект имеет высокую значимость и в этом плане сравним с созданием ядерного оружия, ракетной техники и противовоздушной обороны в Советском Союзе в послевоенное время.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что перед Андреем Беляевым на посту главы МО будут стоять задачи по развитию и укреплению военно-промышленного комплекса. По его мнению, прекрасно разбирается в «экономических хитросплетениях», а развитие ВПК сможет дать импульс для других отраслей, сопряженных с военным производством.